Україна імпортувала 2,2 мільярда кубів газу, найбільше - зі Швейцарії

Найбільшими постачальниками газу до України стали Швейцарія, Німеччина, Польща та Великобританія.

Україна в січні-квітні 2018 року імпортувала 2,16 мільярда кубометрів природного газу на загальну суму 613 мільйонів доларів, повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, зареєстровані в Швейцарії компанії поставили до України 863,4 мільйона кубометрів на 244,4 мільйона доларів, з Німеччини було поставлено 598,8 мільйона кубометрів на 173,8 мільйона доларів, з Польщі – 266,8 мільйона кубометрів на 78,7 мільйона доларів, Великобританії - 129,1 мільйона кубометрів на 35,2 мільйона доларів, з Угорщини – 117 мільйонів кубометрів на 31,2 мільйона доларів, зі Словаччини – 89,1 мільйона кубометрів на 24 мільйони доларів, з Люксембургу – 57,8 мільйона кубометрів на 16,2 мільйона доларів, з Австрії - 33,2 мільйона кубометрів на 9,86 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, в 2017 році – 13,9 мільярда кубометрів. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 мільярда доларів.