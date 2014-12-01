Російська нафта в листопаді подешевшала на 27%

Середня ціна на нафту марки Urals (російська марка експортної нафтової суміші) у січні-листопаді 2014 року знизилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6,3% до 100,91 долара за барель, повідомив провідний експерт департаменту податкової і митно-тарифної політики Мінфіну РФ Олександр Сакович.

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Для порівняння, у січні-листопаді 2013 року вона становила 107,71 долара за барель.

У листопаді 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року відзначено падіння ціни на нафту на 27%, за підсумками місяця вона склалася в розмірі 78,33 долара за барель (у листопаді 2013 року - 107,32 долара за барель). При цьому за підсумками жовтня 2014 року середня ціна нафти була зафіксована на рівні 86,38 долара за барель, тобто за листопад вона знизилася на 9,3%, повідомляє Прайм.

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Середня ціна на нафту марки Urals у 2013 році становила 107,88 долара за барель. Бюджет РФ на 2014 рік сформований виходячи із середньорічної ціни на нафту в 93 долара за барель. Прогноз МЕР РФ на 2014 рік - 104 долари за барель.