Саудівська Аравія запропонувала ОПЕК+ збільшити видобуток
09:15, 21 червня 2018Енергетика
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Королівство наполягає на розподілі підвищення між усіма державами, які входять до картелю.
Ілюстрація REUTERS
Саудівська влада запропонували підвищити учасникам угоди ОПЕК + підвищити видобуток барелів нафти на 600-800 тисяч на день.
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Про це повідомляє The Financial Times.
В королівстві хочуть, щоб підвищення було пропорційно распределенно між усіма державами, які входять до картелю.
Ця ідея стане базою для обговорення питання про рівні видобутку між учасниками угоди країн ОПЕК і не-ОПЕК на зустрічі 23 червня у Відні, зазначається в статті.
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