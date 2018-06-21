Саудівська Аравія запропонувала ОПЕК+ збільшити видобуток

Королівство наполягає на розподілі підвищення між усіма державами, які входять до картелю.

Саудівська влада запропонували підвищити учасникам угоди ОПЕК + підвищити видобуток барелів нафти на 600-800 тисяч на день.

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Про це повідомляє The Financial Times.

В королівстві хочуть, щоб підвищення було пропорційно распределенно між усіма державами, які входять до картелю.

Ця ідея стане базою для обговорення питання про рівні видобутку між учасниками угоди країн ОПЕК і не-ОПЕК на зустрічі 23 червня у Відні, зазначається в статті.