Bloomberg розповів, чим загрожує Росії падіння цін на нафту до $40

Як пише РБК з посиланням на Bloomberg, за 2014 рік ціни на нафту впали на 37%. Найбільший виробник нафти, Росія, не може більше розраховувати на колишні доходи від експорту нафти для підтримки економіки, яка ослабла від дії санкцій. Від рішення країн ОПЕК не знижувати рівень видобутку нафти також страждають Іран, Нігерія і Венесуела, які під санкціями Заходу.

«Це велике потрясіння для Каракаса, Тегерана і Абужди», - стверджує віце-голова консалтингової компанії Englewood Деніел Єргін. За його словами, у зв'язку з обвалом цін на нафту світову економіку чекає ще більша невизначеність.

Більшості країн - учасниць ОПЕК потрібні ціни на нафту, які значно перевищують $100 за барель, аби залатати дірки в бюджеті, стверджує провідний дослідник Chatham House Пол Стівенс. Якщо вони почнуть урізати свої витрати, почнуться проблеми, зазначає він.

«Зараз ми спостерігаємо шоковий ефект від рішення ОПЕК, це триватиме ще кілька тижнів, після чого стане зрозуміло, до якого рівня в дійсності впали ціни на нафту», - говорить Єргін. Зараз влада різних країн намагається обчислити новий ціновий коридор нафти.

Ціни можуть падати до тих пір, поки покривають витрати на видобуток нафти. За словами Стівенса, видобуток сланцевої нафти буде окупатися навіть за ціни нижче $40 за барель.

Росія здається найбільш вразливою країною від падіння цін на нафту, вважає провідний аналітик Danske Banke Аллан он Мехрен. «Великий спад цін на нафту у 1997-1998 роках був одним із чинників, які призвели до дефолту в Росії в серпні 1998 року», - нагадує він.

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Нафта і газ становлять 68% експорту Росії і 50% федерального бюджету, зазначає видання. За рік Росія вже втратила майже $90 млрд валютних запасів, що становить 4,5% економіки країни. З червня курс рубля до долара впав на 31%. Ціна на нафту марки Brent досягла рекордно низького значення з часів фінансової кризи 2008 року, коли вона коштувала близько $36 за барель.

Електронні торги в Лондоні в ніч на 1 грудня продемонстрували чергове зниження цін на нафту. За годину падіння вартість бареля марки Brent склала майже $2 - за даними на 11:43 мск, мінімальне значення марки Brent на торгах склало $67,56 за барель.

Минулого четверга країни-учасниці ОПЕК домовилися зберегти колишній рівень видобутку нафти на рівні 30 млн барелів на добу. Слідом за цим рішенням ціна бареля північноморської нафти Brent встановила новий рекорд, опустившись нижче $72 за барель.