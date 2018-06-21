Швидше програємо, ніж виграємо: в "Нафтогазі" оцінили шанси зупинити проект "Північний потік-2"

При цьому в "Нафтогазі" використовують всі можливі механізми для того, щоб у законний спосіб зупинити "Північний потік-2".

Є ймовірність того, що ГТС (Північний потік-2 - ред.) буде завантажена, але це неймовірно важкий бій.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на заяву головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

"Це неймовірно важкий бій і в нас менше шансів виграти, ніж програти", - заявив він.

При цьому Вітренко наголосив, що в "Нафтогазі" використовують всі можливі механізми для того, щоб законним способом зупинити "Північний потік-2".

"Якщо будуть побудовані [і запущені] Nord Stream-2 та обидві нитки Турецького потоку [ще один російський проект в обхід України], є велика ймовірність того, що одразу ж транзит через Україну буде дорівнювати нулю, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Нафтогазі" заявили, що "Північний потік-2" вб'є конкуренцію на європейському ринку під дією газового шантажу "Газпрому".