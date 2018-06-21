"Укртрансгаз" вимагає перегляду Кодексу ГТС

На думку "Укртрансгазу", Кодекс ГТС не відповідає ані духу європейського законодавства, ані нормам Третього енергопакету, ані практикам європейських газових операторів.

Держкомпанія-оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" заявляє про невідповідність Кодексу газотранспортної системи (ГТС) європейського законодавства і вимагає його перегляду.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, "Укртрансгаз" в черговий раз звертає увагу членів профільних комітетів Верховної Ради, експертного середовища, представників Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і усіх зацікавлених сторін на те, що подальше реформування ринку газу в Україні і функціонування незалежного оператора ГТС неможливо без прийняття Кодексу ГТС, який буде гармонізовано з профільними європейськими стандартами.

"Версія Кодексу ГТС, яка була затверджена НКРЕКП 27 грудня 2017 року і має вступити в дію з 1 серпня 2018 року, не відповідає ні духу європейського законодавства і норм Третього енергопакету, ні практик європейських газових операторів. Про це свідчить відсутність узгодження діючої версії Кодексу з боку Європейського енергетичного співтовариства. Секретаріат спільноти неодноразово звертав увагу НКРЕКП на необхідність приведення у відповідність всіх змін і пропозицій до Кодексу ГТС", - йдеться в повідомленні.

Також "Укртрансгаз" вказує, що твердження НКРЕКП з посиланням на листи Європейського енергетичного співтовариства про нібито узгодженні з ним затвердженого Кодексу ГТС - помилкове.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укртрансгазі" планували до 2018 року перейти на щоденне складання балансів природного газу і запустити балансуючий ринок.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, наполягає на запровадженні з 1 серпня 2018 року процедури добового балансування ринку природного газу, що відповідає вимогам Третього енергопакету ЄС.

Довідка УНІАН. Подобове балансування ринку газу – це точне покриття попиту на газ його реальним пропозицією протягом однієї доби. Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери та видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу постачання "блакитного" палива в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту. "Укртрансгаз" за допомогою балансуючого ринку буде вирівнювати обсяг попиту і пропозиції.

"Укртрансгаз" експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 мільярда кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, по яких природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується до України як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій "Укртрансгазу" знаходяться у власності НАК "Нафтогаз України".