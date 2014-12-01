Запуск газопроводу TAPI з Туркменії до Індії відкладено

Терміни запуску газопроводу TAPI зрушаться з 2017 на 2018 рік, розповів міністр економіки і фінансів Пакистану Мухаммад Ісхак Дар, передає ПРАЙМ.

"2017 рік - це занадто агресивний термін. Скоріше це 2018 рік або близько того. Для нас головне завершити цей проект", - підкреслив він.

Читайте такожІталійська компанія Eni розширює співпрацю з ТуркменієюМагістральний газопровід протяжністю 1,735 км пройде з Туркменії до Індії через Афганістан і Пакистан. Проектна потужність труби становить 33 млрд кубометрів газу в рік при інвестиціях в розмірі близько 8 млрд доларів. Запуск проекту раніше планувався на 2017 рік.

"Проект реалізується за допомогою Азіатського банку розвитку і у нього великий потенціал. Ринки, на які розрахований газопровід, - це країни з населенням 3 млрд осіб. Ми вже створили керуючу компанію консорціуму - TAPI pipeline company ltd з реєстрацією на острові Мен. Зараз йдуть переговори з питання визначення лідера нашого консорціуму", - уточнив Мухаммад Ісхак Дар.