Україна збільшила імпорт газу зі Словаччини

Україна у листопаді 2014 року збільшила імпорт природного газу із Словаччини, свого головного альтернативного російському шляху імпорту вуглеводнів, на 9,3% - до 884,4 млн. кубометрів із 809 млн. куб. м у жовтні поточного року.

Про це свідчать дані оператора ГТС Словаччини Eustream.

За даними компанії, середньодобові поставки газу в листопаді становили 29,5 млн. куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, оператор газотранспортної системи Словаччини Eustream за підсумками процедури Open Season, в ході якої компанія приймала заявки на використання додаткових потужностей лінії «Вояни-Ужгород», констатує значний попит на поставки «блакитного палива» в Україну.

На даний час, за даними Eustream, потужність газопроводу «Вояни-Ужгород» досягає 11,5 млрд кубометрів на рік, або 31,5 млн. куб. м на добу.

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Україна відновила купівлю газу в Європі через підвищення російським "Газпромом" з другого кварталу поточного року ціни на своє паливо майже удвічі. Наприкінці жовтня 2014 року після майже півроку переговорів Росія погодилася до березня 2015 року знизити ціну газу для України на 100 дол. - до 385 дол. за тисячу кубометрів. Проте ціна на європейський газ для України наразі залишається нижче за російську.