У Євросоюзі збільшилася кількість країн-противників «Північного потоку-2» - ЗМІ

Кількість країн ЄС, які виступають проти російського газопроводу, зросла до 19.

У Євросоюзі збільшилася група країн, які підтримали Польщу і хочуть посилити правила щодо російського газопроводу «Північний потік-2».

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Про це повідомляє «Польське радіо».

Мова йде про газову директиву, яка повинна ускладнити будівництво газопроводу «Північний потік-2» на території ЄС.

За даними радіо, тепер вже 19 країн вважає, що технічні дискусії на рівні експертів вичерпалися і необхідно перенести їх на політичний рівень.

Відзначається, що проти оновлення газової директиви виступили тільки три країни - Німеччина, Нідерланди та Бельгія.

20 червня Рада ЄС зібралася на першу дискусію на рівні послів. Під час дискусії Польща запропонувала перейти до узгодження спільної позиції країн ЄС для переговорів з Європейським парламентом, оскільки обмеження для «Північного потоку-2» мають бути введені в дію до закінчення його будівництва.

Нагадаємо, 18 червня президент Петро Порошенко заявив, що Україна хоче створити в ЄС групу, яка зупинить будівництво газопроводу «Північний потік-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу почалося в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує Європі доступ до нових джерел газу. 5 квітня 2018 року Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».