«Нафтогаз» перерахував до держбюджету 8 мільярдів дивідендів

Всього "Нафтогаз" повинен перерахувати до держбюджету 11,8 млрд грн за підсумками діяльності за 2017 рік.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» станом на 21 червня перерахував до державного бюджету 68%, або 8 млрд грн з 11,8 млрд грн дивідендів за підсумками діяльності за 2017 рік.

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Нафтогаз" розпочав перерахування до державного бюджету дивідендів за 2017 рік. За рішенням Кабінету міністрів до кінця червня компанія має перерахувати до бюджету 11,8 млрд грн, або 30% чистого прибутку, отриманого минулого року. Станом на 21 червня компанія вже сплатила 8 млрд грн", - йдеться у повідомлення.

Згідно з повідомленням, всього протягом поточного року, станом на 21 червня, підприємства групи "Нафтогаз" сплатили до державного бюджету понад 60 млрд грн у вигляді податків і дивідендів.

Минулого року "Нафтогаз" сплатив державі 13,3 млрд грн дивідендів за 2016 рік.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшив чистий прибуток на 48% - до 39,3 млрд грн.

У лютому 2018 року стало відомо, що російський «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.