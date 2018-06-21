Рада відмовилася створювати єдину базу споживачів газу, мета якої знайти «мертві душі»

Створення єдиної бази абонентів дасть змогу значно скоротити частку так званих «мертвих душ», на яких облгаз-збути списують обсяги природного газу.

Верховна Рада України не підтримала поправку до закону про національну безпеку України про створення єдиної бази абонентів - споживачів природного газу, метою якої є значне скорочення частки побутових споживачів природного газу, так званих «мертвих душ», яких реально не існує і на яких облгаз-збути списують обсяги газу.

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За підтримку поправки народного депутата Івана Винника (фракція «Блоку Петра Порошенка»), якою вносяться відповідні зміни до закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», проголосували лише 132 народних депутати за необхідного мінімуму 226 голосів.

Перед голосуванням Винник повідомив, що сьогодні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», яка є постачальником газу за спеціальними зобов'язаннями для населення, не має єдиної бази споживачів природного газу. Така інформація закрита на рівні облгазів, більшість яких перебувають у приватній власності.

«Свідомо ця інформація не передається в НАК, для того щоб створювати фіктивну інформацію щодо споживання газу, спотворювати реальний баланс між спожитим газом домогосподарствами і комерційними споживачами», - сказав депутат, додавши, що втрати «Нафтогазу» через непрозорий облік природного газу на рівні облгаз-збутів становлять десятки мільярдів гривень.

Поправка передбачала, що повноваження з адміністрування єдиної бази абонентів покладаються на суб'єкта господарювання, який діє на підставі ліцензії на транспортування природного газу.

Зазначалося, що оператори газотранспортних систем, оператори газорозподільних систем зобов'язані подавати й оновлювати інформацію про всіх споживачів, приєднаних до газотранспортних і газорозподільних систем цих операторів, адміністратору єдиної бази.

Також зазначалося, що повний перелік інформації про споживачів газу, підстави, порядок перевірки і внесення такої інформації, права і обов'язки, строки і порядок надання суб'єктами ринку природного газу інформації адміністратору єдиної бази абонентів - споживачів природного газу, процедура доступу до єдиної бази абонентів - споживачів природного газу визначаються в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови правління «Нафтогазу України» Андрія Коболєва, частка побутових споживачів природного газу, яких не існує («мертвих душ»), на яких облгаз-збути списують обсяги газу, в цілому по Україні становить 10%.

За його словами, ці дані підтверджуються аудитом однієї з регіональних збутових компаній - «Кіровоградгаз», над якою в 2017 році «Нафтогаз» як мажоритарний акціонер відновив контроль.

Після цього держхолдинг почав аудит діяльності компанії. В результаті було виявлено низку правопорушень, серед яких наявність «мертвих душ» - неіснуючих адрес і фізосіб, на яких поставлявся газ. Відповідні матеріали «Нафтогаз» передав до правоохоронних органів. Такі ж порушення, за словами Коболєва, можуть бути і серед інших збутових компаній.

Значну частку на ринку розподілу і поставок газу для потреб населення займає група компаній Дмитра Фірташа Group DF.