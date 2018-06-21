Мінгареллі у листі Гройсману: до липня необхідно внести законодавчий пакет щодо розукрупнення "Нафтогазу"

"Більше неможливо втрачати час, якщо Україна прагне зберегти динаміку реформ на ринку природного газу і підтвердити свою надійність у впровадженні енергетичних правил ЄС", - говориться у заяві Єврокомісії.

Європейська комісія заявляє про стратегічне значення для Євросоюзу і України продовження проведення реформ на енергетичному ринку країни. На думку єврокомісарів, результати Стокгольмського арбітражу, в рамках якого свої відносини з'ясовують НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром", не повинні заважати анбандлінгу, "але повинні бути прийняті до уваги при вирішенні питання про подальші дії".

Про це йдеться в листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюґа Мінгареллі на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, передає Економічна правда.

Читайте також«Нафтогаз» назвав дату слухання лондонського суду про заморожені активи «Газпрому»

"Єврокомісія закликає лідерів України зробити рішучі кроки в напрямку розукрупнення газотранспортної системи. Більше неможливо втрачати час, якщо Україна прагне зберегти динаміку реформ на ринку природного газу і підтвердити свою надійність у впровадженні енергетичних правил ЄС", - йдеться в листі.

Єврокомісія підкреслює, що вже найближчим часом - до липня 2018 року - необхідно внести до Верховної Ради законодавчий пакет з питання розукрупнення "Нафтогазу".

"Цей пакет документів повинен складатися з необхідних законодавчих змін, умов обов'язкового конкурсу для визначення іноземного партнера-оператора газотранспортної системи і детального плану поступової передачі прав і зобов'язань газотранспортного оператора у ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ)", - зазначається в документі.

У Єврокомісії дотримуються думки, що наглядова рада МГУ здатна забезпечити незаангажованість процесу управління газотранспортною системою. Більш того, в ЄК вважають, що повноваження проурядової наглядової ради "Магістральних газопроводів України" "необхідно розширити на "Укртрансгаз".

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укртрансгаз" висунув вимогу перегляду Кодексу ГТС.