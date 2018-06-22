Комітет ОПЕК+ запропонував збільшити видобуток нафти

Комітет рекомендував збільшити видобуток нафти на 1 млн барелів на добу.

Міністерський моніторинговий комітет країн-учасниць угоди про скорочення видобутку (ОПЕК+) за підсумками засідання в четвер, яке тривало близько чотирьох годин, висунув рекомендації щодо збільшення видобутку нафти учасниками віденської угоди на 1 мільйон барелів на добу.

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"Рекомендація ОПЕК і не-ОПЕК — розглянути питання про те, щоб збільшити видобуток на 1 мільйон барелів на добу", — повідомив за підсумками засідання міністр енергетики РФ Олександр Новак, виходячи з штаб-квартири ОПЕК першим. Слідом за ним міністр енергетики Саудівський Аравії Халід Аль-Фаліх підтвердив журналістам прийняття відповідної рекомендації. Однак збільшення видобутку нафти є номінальним, і реальні обсяги будуть іншими, зазначив він, передає Прайм.

При цьому міністр нафти Іраку Джаббар Аль-Лаібі зазначив, що реальне збільшення видобутку нафти буде меншим, ніж один мільйон барелів на добу. "Це (збільшення видобутку на 1 мільйон барелів на добу) номінальне. Це не максимум, це номінальне збільшення, розподілене на 24 країни-учасниці угоди", — сказав іракський міністр.

Незважаючи на те, що рекомендацію комітету за словами іракського міністра підтримала більшість учасників зустрічі, позиції деяких країн відрізнялися. Зокрема, сам Ірак пропонував відкласти рішення про нарощування видобутку нафти до вересня, проте цю пропозицію не прийняли.

При цьому міністр нафти Ірану Біжан Зангане взагалі покинув засідання приблизно через годину після його початку. Як повідомив сам міністр, зустріч не була хорошою і мала протокольний характер.

До засідання Іран активно виступав проти заяви про збільшення видобутку нафти в рамках пом'якшення віденської угоди. Така позиція пов'язана з відсутністю можливості у країни збільшити видобуток нафти через санкції США.

Ще на початку червня ЗМІ повідомили, що представник Ірану в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебілі попросив голову ради ОПЕК внести обговорення санкцій у порядок зустрічі 22 червня.

Крім того, Іран впевнений, що бажання країн-учасниць ОПЕК+ збільшити видобуток пов'язане з проханням США і коментарями президента Дональда Трампа щодо занадто високих цін на нафту.

"Президент Трамп думає, що він може наказувати ОПЕК робити що-небудь. Він створив складну ситуацію на ринку нафти, наклавши санкції на важливих країн-засновників ОПЕК, виробників нафти. І просить ОПЕК, і очікує від неї якихось дій, щоб ціни були кращими. Я думаю, це нечесно", — заявив Зангане 19 червня після прибуття до Відня.

Після засідання комітету міністр нафти Нігерії Еммануель Ібе Качікву повідомив, що пропозиція обговорити санкції США проти Ірану не була включена в порядок денний засідання ОПЕК 22 червня.

Обговорення питання про збільшення видобутку нафти продовжиться в п'ятницю в рамках саміту ОПЕК, а потім в суботу на зустрічі всіх 24 країн-учасниць віденської угоди.

ОПЕК і ряд країн, що не входять в організацію (ОПЕК+), домовилися в кінці 2016 року у Відні про скорочення видобутку нафти сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу з рівня жовтня 2016 року. Угода стартувала з початку 2017 року і двічі продовжувалася, останній раз — до кінця 2018 року.

Однак у травні Новак і аль-Фаліх повідомили про можливість збільшення видобутку нафти в рамках угоди з другого півріччя. Приводом для цього є побоювання виникнення дефіциту нафти на ринку, які підтримують ціни в діапазоні 70-80 доларів за барель. При цьому фактичне скорочення видобутку нафти ОПЕК+ останнім часом перевищувало рівні домовленостей приблизно на 1 мільйон барелів.