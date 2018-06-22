Підвищення цін на газ: Гройсман обіцяє українцям адресну підтримку

Уряд має намір підтримати населення з оплати рахунків на газ через механізми регулювання ціни або адресної підтримки.

Уряд продовжує роботу над справедливою формулою ціни на газ і має намір забезпечити можливість оплати газу населенням через механізми регулювання самої ціни або адресної підтримки.

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Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Ми працюємо над тим, щоб знайти справедливу формулу, і щоб для українських громадян оплата за газ була можливою через механізми регулювання самої ціни або через механізми адресної підтримки. І це дуже складне питання», - сказав він.

Гройсман нагадав, що ціна на газ для населення на поточний момент становить 7 тис. грн за тис. кубічних метрів, тоді як для промисловості ця ціна становить 10 тис. грн.

«Для українських громадян я вже більше року тримаю ціну на газ на рівні 7 тис. грн, і я стримую ціну на газ», - сказав він.

Прем'єр зазначив, що з 2005 по 2013 рік Україна здійснила запозичення на 50 млрд грн, і лише в цьому році необхідно віддати за обслуговування державного боргу 5 млрд дол.

«Ми повинні виходити за межі української фінансової системи, щоб позичати ресурси, перекредитовуватися і зменшувати кошти на обслуговування держборгу», - сказав прем'єр, пояснюючи одному з депутатів необхідність перегляду цін на газ для отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляв УНІАН, МВФ для продовження співпраці з Фондом вимагає привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.