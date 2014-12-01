Норвежці розірвали контракт із "Роснефтью" на оренду суден для розвідки нафти і газу Арктиці

"Siem Offshore отримала повідомлення про розірвання контракту від "Карморнефтегаза" (СП "Роснефти" та ExxonMobil) щодо сезонних робіт у Карському морі у 2015 році на два буксири Siem Topaz і Siem Amethyst і одне судно постачання платформи Siem Pilot", - сказано в повідомленні компанії, передає Reuters.

66,67 відсотка у "Карморнефтегазе" належить "Роснефти", 33,33 відсотка - ExxonMobil.

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Також повідомлялося, що ExxonMobil вирішив заморозити співпрацю з "Роснефтью" на шельфі через санкції Заходу, після того як компанії відкрили велике нафтогазоконденсатне родовище в Арктиці. Голова "Роснефти" Ігор Сечин у відповідь заявив, що держкомпанія продовжить розвідувальне буріння самостійно.

Роснефть у вересні оцінила результати першої пробуреної на структурі Університетська-1 у Карському морі свердловини - на рівні 338 мільярдів кубометрів газу і більше 100 мільйонів тонн легкої нафти. Нове родовище у Карському морі Роснефть назвала "Победа".

Розробка однієї із трьох Східно-Приновоземельних ділянок Карського моря почалася у рамках укладеної ще восени 2011 року угоди про стратегічне співробітництво, за умовами якого американська Exxon на першому етапі інвестує у розвідку майже $2 мільярди.

У вересні Захід посилив санкції проти РФ через українську кризу, ввівши нові обмеження, спрямовані, зокрема, проти російських проектів розвідки і розробки важковидобувних, арктичних і глибоководних ресурсів. Під час оголошення санкцій американським компаніям було запропоновано згорнути роботу в РФ до 26 вересня.