Путін заявив, що Росія не зможе будувати "Південний потік" без дозволу Болгарії
Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія не буде будувати «Південний потік», поки не буде дозволу від Болгарії, участь у проекті буде переглянуто.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
«З урахуванням позиції Єврокомісії, яка не сприяє реалізації цього проекту, з урахуванням того, що ми досі не отримали дозвіл від Болгарії, ми вважаємо, що Росія в цих умовах не може продовжувати реалізацію даного проекту. Маю на увазі, що зараз треба виходити на будівництво цієї трубопровідної системи у Чорне море. Ми не можемо почати будівництво у Чорному морі доти, доки у нас немає дозволу від Болгарії. Почати будівництво в морі, підійти до болгарського берега і зупинитися - це просто безглуздо, тому ми будемо змушені переглянути свою участь у цьому проекті», - сказав Путін.
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Читайте такожу Європі хочуть повністю заморозити будівництво російського газопроводу «Південний потік»
«Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він буде проходити через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту та виключення транзитних ризиків. Початок поставок газопроводом заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році.