Путін заявив, що Росія не зможе будувати "Південний потік" без дозволу Болгарії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«З урахуванням позиції Єврокомісії, яка не сприяє реалізації цього проекту, з урахуванням того, що ми досі не отримали дозвіл від Болгарії, ми вважаємо, що Росія в цих умовах не може продовжувати реалізацію даного проекту. Маю на увазі, що зараз треба виходити на будівництво цієї трубопровідної системи у Чорне море. Ми не можемо почати будівництво у Чорному морі доти, доки у нас немає дозволу від Болгарії. Почати будівництво в морі, підійти до болгарського берега і зупинитися - це просто безглуздо, тому ми будемо змушені переглянути свою участь у цьому проекті», - сказав Путін.

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Читайте такожу Європі хочуть повністю заморозити будівництво російського газопроводу «Південний потік»

«Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Планується, що він буде проходити через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту та виключення транзитних ризиків. Початок поставок газопроводом заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році.