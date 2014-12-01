Росія знижує ціну на газ для Туреччини на 6% і побудує туди новий газопровід - Путін
Президент РФ Володимир Путін заявляє, що Росія з 1 січня знижує ціну на газ для Туреччини на 6% і готова розширити «Блакитний потік» та побудувати в Туреччину новий газопровід.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
«З урахуванням зростаючих потреб Туреччини ми готові не лише розширити «Блакитний потік», але й побудувати ще одну трубопровідну систему для того, щоб забезпечити зростаючі потреби самої турецької економіки, а якщо буде визнано доцільним створити на турецькій території на кордоні із Грецією і додатковий газовий хаб для споживачів у південній Європі», - сказав Путін.
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Він повідомив, що Росія «на прохання турецьких партнерів» в умовах розширення співпраці у нафтогазовій сфері від 1 січня знизить ціну на газ на 6%.
Путін заявив, що Росія готова далі знижувати ціни на газ для Туреччини в ході реалізації двосторонніх проектів.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Путін заявив про можливе припинення будівництва "Південного потоку" через відсутність дозволу Болгарії.