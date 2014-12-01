Путін заявив, що Європа не отримає газ від Росії по «Південному потоку»

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

«Якщо Європа не хоче його («Південний потік») реалізовувати, значить, тоді він не буде реалізований», - сказав Путін.

Він заявив, що позиція Єврокомісії була неконструктивною, і замість допомоги створюються перешкоди у реалізації цього проекту.

За словами Путіна, Росія перенаправить потоки енергоресурсів на інші регіони світу, зокрема за допомогою СПГ.

«Просуватимемо (газ) на інші ринки, і Європа не одержить цих обсягів, принаймні, з Росії. Ми вважаємо, що це не відповідає економічним інтересам Європи, завдає збитку нашій співпраці. Такий вибір наших європейських друзів – вони покупці, і це їхній вибір», - сказав Путін.

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Президент РФ заявив, що Росія не реалізовуватиме проект у такій ситуації, хоча компанія з укладання газопроводу на дно Чорного моря готова була «вчора».

«Болгарські мої колеги мені говорили: все що завгодно, але «Південний потік» вони точно реалізовуватимуть, тому що це відповідає їх національним інтересам, але, на жаль, цього не сталося. Якщо, на жаль, Болгарія позбавлена можливості поводитися як суверенна держава, то хоча б нехай вони зажадають від Єврокомісії гроші за неодержану вигоду», - сказав Путін і додав, що тільки прямі доходи бюджету Болгарії склали б від транзиту не менш як 450 млн євро на рік.