Глава "Газпрому" заявив, що проект "Південний потік" закритий

Повернення до проекту газопроводу "Південний потік" не буде, проект закритий, заявив у понеділок глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає РИА Новости.

"Все, проект закритий", - сказав Міллер, відповідаючи на питання журналістів, чи буде якесь остаточне рішення по "Південному потоку".

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Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія в нинішніх умовах не може продовжувати реалізацію "Південного потоку".

"З урахуванням того, що ми досі не отримали дозволу Болгарії, ми вважаємо, що Росія в цих умовах не може продовжувати реалізацію даного проекту", - сказав Путін на прес-конференції за підсумками переговорів зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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За словами російського президента, РФ не може почати будівництво на морській ділянці до тих пір, поки не отримає дозвіл від Болгарії.

"Ми не можемо почати будівництво в море до тих пір, поки у нас немає дозволу від Болгарії почати будівництво в морі, підійти до болгарського берега і зупинитися - це просто безглуздо", - додав він.