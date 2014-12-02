Ціни на нафту продовжили зниження після незначного зростання напередодні

На світових торгах у вівторок, 2 грудня, ціни на нафту відновили зниження після першого за шість робочих днів підйому в понеділок, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,49 до $72,05 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,61 до $68,39. У понеділок обидва еталона подешевшали до п'ятирічних мінімумів, після чого почали зростати, і до кінця сесії Brent подорожчала на 3,4%.

Читайте такожBloomberg: Нафтовий шок пронісся по всьому світу, від Москви до Тегерана і Каракаса. Готові до $40 за барель?З червня світові ціни на нафту впали на 40% через надмірну пропозицію, але ОПЕК на нараді 27 листопада нічого не зробила для підтримки котирувань.

Як відзначають експерти, у Саудівській Аравії і ОПЕК більше немає способів збалансувати ринки з боку пропозиції. Ринкам доведеться саморегулюватися, і поки вони не навчаться цьому, рівень нестабільності буде підвищеним.

Прогноз ціни Brent на 2015 і 2016 роки знижений до $70, а WTI - до $65 за барель.

Падіння світових цін є серйозним випробуванням насамперед для компаній, що добувають нафту з нетрадиційних джерел, зазначила глава Міжнародного енергетичного агентства Марія ван дер Ховен. Зокрема, стрімке зростання виробництва сланцевої нафти в США, ймовірно, почало сповільнюватися, судячи по скороченню кількості виданих дозволів на буріння свердловин в жовтні. Тим не менш, видобуток сланцевої нафти навряд чи почне знижуватися, поки ціни не впадуть набагато нижче.

За словами аналітиків, щодо порогу рентабельності видобутку сланцевої нафти йдуть суперечки, але цей рівень напевно істотно нижче $40 за барель. Таким чином, навіть при збереженні низьких цін видобуток сланцевої нафти знизиться ще не скоро.