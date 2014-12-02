Росія на тлі обвалу економіки змушена урізати фінансування атомного комплексу

У Росії Мінекономрозвитку, Мінфін та експерти обговорюють оптимізацію держпрограми розвитку атомного комплексу на 2014-2020 рр., пишуть «Ведомости» з посиланням на джерела, що близькі до сторін обговорення. Це підтвердив й представник Мінекономрозвитку, начальник управління стратегічних досліджень в енергетиці аналітичного центру при уряді Олександр Курдін.

Читайте такожMorgan Stanley погіршив прогноз по ВВП РосіїРішення про скорочення приймає урядова комісія під керівництвом першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова. Цільове значення оптимізації - до 10%, але все залежить від конкретної держпрограми, пояснює федеральний чиновник.

У 2012-2020 рр. на атомний комплекс передбачалося виділити 899,7 млрд руб., випливає з постанови уряду від 2 червня 2014 р. Більшу частину - 492,7 млрд руб. - на АЕС в Росії.

Насамперед передбачається заощадити, відклавши терміни введення енергоблоків атомних електростанцій в Росії, пояснює Курдін.

Представник Мінекономрозвитку пропозиції щодо оптимізації не розкриває. За словами Курдіна, міністерство відстоює позицію споживачів і не хоче зростання тарифного навантаження.

Читайте такожРосія не може врятувати рубль, поки дешевшає нафта - The GuardianВстановлена потужність всіх АЕС - 25,2 ГВт до 2020 р. «Росенергоатом» повинен побудувати на нових майданчиках ще 10 енергоблоків, тоді потужність зросте до 28,1 ГВт (з урахуванням 10,8 ГВт старих реакторів). У стадії будівництва - дев'ять великих енергоблоків (вісім - за договорами про надання потужності, які гарантують інвестору дохідність) і один енергоблок плавучої АЕС. При відстрочці будівництва нових енергоблоків виростуть і капзатрати, а з ними і ціни на потужність для споживачів, пояснює один зі співрозмовників "Ведомостей": зсув одного енергоблоку на рік дасть 11 млрд руб. додаткового навантаження на енергоринок протягом 25 років. Мінекономрозвитку вважає, що «Росатом» може знайти внутрішні джерела оптимізації або взагалі відмовитися від деяких будов, говорить співрозмовник «Ведомостей».

Друга велика стаття, яку можна оптимізувати, - будівництво криголамів, розповідають джерела «Ведомостей». Песимістичний сценарій для держбюджету передбачає і песимістичний сценарій для економіки, тому потреба в цьому флоті може бути обмеженою і терміни будівництва можна перенести, пояснює Курдін.

Представник «Росатому» відмовився від коментарів, його колеги з Мінфіну і «Новатека» (володіє 60% «Ямал СПГ») не відповіли на запитання.