«Чорноморнафтогаз» перереєструвався в Криму

«Перереєстрація проведена з метою приведення діяльності підприємства у відповідність до законодавства Російської Федерації на підставі наказу Міністерства палива та енергетики Республіки Крим від 25.11.2014 р. №92», - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактом протиправного заволодіння майном публічного акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.

Під час перевірки дотримання вимог законодавства в діяльності ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» встановлено, що група осіб у березні 2014 року, використовуючи документи, печатки та штампи зазначеного публічного акціонерного товариства, незаконно заволоділа його майном на загальну суму майже 15 млрд грн і в подальшому передала його незаконно створеного Кримському республіканському підприємству «Чорноморнафтогаз», чим завдала державі великої шкоди.

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У червні українська сторона подала до Європейського суду з прав людини два позови - щодо анексії Криму і щодо відповідальності Російської Федерації перед Україною.