"Нафтогаз" збільшив ціну закупівлі газу на внутрішньому ринку

Ціна закупівлі природного газу в липні становитиме 7629 гривень за тисячу кубів.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в липні цього року планує здійснити закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України за ціною 7629 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ), тоді як оголошена ціна на червень становила 6900 гривень за тисячу кубометрів.

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Згідно з повідомленням прес-служби "Нафтогазу", це підвищення зумовлене відсутністю заявок від постачальників газу, яких не зацікавила ціна, запропонована на червень.

"У червні "Нафтогаз" оголошував тестову закупівлю газу за ціною 6 900 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ). Незважаючи на те, що червень традиційно є сезоном низького попиту на газ, "Нафтогаз" не отримав жодної пропозиції від постачальників газу, яких не зацікавила запропонована ціна. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на липень", - зазначили в "Нафтогазі".

Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз" з 1 липня 2018 року залишив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на рівні червня – 9952,8 гривні за тисячу кубометрів.

Максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 липня також не змінилися і становлять 10893,6 гривні за тисячу кубометрів, що відповідає ціні червня.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.