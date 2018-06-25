США тиснуть на Данію через "Північний потік-2" - росЗМІ

Данія залишається останньою з п'яти країн, не видала дозвіл на будівництво трубопроводу.

Влада США тисне на Данію через будівництво "Північного потоку-2", данці навмисно затягують видачу дозволу на будівництво трубопроводу.

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Про це повідомляє Главред з посиланням на російські "Известия".

"Головні побоювання Данії полягають, очевидно, в тому, щоб не розчарувати головного союзника - Вашингтон... Разом з тим Копенгаген побоюється зіпсувати стосунки і з Берліном, який виступає за будівництво "Північного потоку-2" як комерційного проекту", - зазначив співрозмовник.

Видання підкреслило, що Копенгаген вніс спеціальні поправки до законодавства, які дозволяють відхиляти заявки на будівництво газопроводів у датських територіальних водах з міркувань зовнішньої політики і безпеки країни, Євросоюзу і НАТО. Данія залишається останньою з п'яти країн, не видала дозвіл на будівництво трубопроводу.

Нагадаємо, "Північний потік-2" - це проект магістрального газопроводу з РФ до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1 200 кілометрів, він є розширенням "Північного потоку".

Раніше депутати Європарламенту підтримали законопроект Єврокомісії, яким правила внутрішнього газового ринку Європейського союзу розповсюджуються на газопроводи, розташовані за межами континенту, в тому числі і на "Північний потік-2".

У ньому говориться, що трубопровід не відповідає третьому енергопакету ЄС. Експерти, спираючись на той факт, що по "Північному потоку-2" в Євросоюзі немає єдності, вважають, що прийняття документа заблокує будівництво газопроводу. Пізніше в Німеччині, Фінляндії та Швеції дали добро на будівництво "Північного потоку-2". У РФ на його будівництво відразу дали добро.