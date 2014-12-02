Україна в листопаді збільшила імпорт газу з Європи на 6%

Україна в листопаді імпортувала з країн Європи 946,3 млн. кубометрів газу, що на 6,1% більше від показника жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз», Україна в листопаді імпортувала із Словаччини 884,4 млн. кубометрів газу (зростання до жовтня на 9,3%), з Польщі - 61,9 млн. кубометрів палива (зниження на 25,3%).

За інформацією «Укртрансгазу», імпорт газу з Європи є стабільним. Щодня із Словаччини поставляється 31 млн. куб. м газу, а з Польщі - 2 млн. куб. м.

Імпорт газу з Угорщини не здійснюється з кінця вересня.

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила закупівлі газу з Європи через підвищення російським "Газпромом" з другого кварталу поточного року ціни на своє паливо майже удвічі. Наприкінці жовтня 2014 року після майже піврічних переговорів Росія погодилась до березня 2015 року знизити ціну газу для України на 100 дол. - до 385 дол. за тисячу кубометрів.