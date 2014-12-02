Україна таки зважилася на аванс "Газпрому" за газ - гроші можуть перерахувати до кінця тижня

Україна планує до 7 грудня здійснити передоплату російського газу, який буде поставлений в Україну у рамках виконання домовленостей, досягнутих в кінці жовтня під час тривалих переговорів у форматі Україна - Європейський Союз - Росія, повідомив журналістам в. о. міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

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«Я сподіваюся, що до кінця тижня (поточного тижня - УНІАН) ми зробимо відповідні розрахунки», - сказав Продан.

Раніше він наголосив, що Україна не буде переглядати плани з імпорту газу з Росії і закупить до кінця 2014 року не більше 1 млрд кубометрів російського газу.