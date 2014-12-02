Україна таки зважилася на аванс "Газпрому" за газ - гроші можуть перерахувати до кінця тижня
13:02, 02 грудня 2014Енергетика
0
Україна планує до 7 грудня здійснити передоплату російського газу.
Україна до 7 грудня заплатить за майбутні поставки російського газу / Фото УНІАН
Україна планує до 7 грудня здійснити передоплату російського газу, який буде поставлений в Україну у рамках виконання домовленостей, досягнутих в кінці жовтня під час тривалих переговорів у форматі Україна - Європейський Союз - Росія, повідомив журналістам в. о. міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.
Читайте такожУкраїна збільшила імпорт газу зі Словаччини
«Я сподіваюся, що до кінця тижня (поточного тижня - УНІАН) ми зробимо відповідні розрахунки», - сказав Продан.
Раніше він наголосив, що Україна не буде переглядати плани з імпорту газу з Росії і закупить до кінця 2014 року не більше 1 млрд кубометрів російського газу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter