Україна до зими повинна накопичити 17 мільярдів кубів газу - Міненерговугілля

Також для проходження опалювального сезону Україні знадобиться 2,6 мільйона тонн вугілля та 130 тисяч тонн мазуту.

Запаси газу в підземних сховищах України мають становити 17 мільярдів кубометрів до середини жовтня, коли очікується початок опалювального періоду 2018-2019 років.

Читайте такожУкраїна імпортувала 2,2 мільярда кубів газу, найбільше - зі Швейцарії

Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун в ході селекторної наради в Кабміні.

"Розроблено план заходів сталого проходження осінньо-зимового періоду 2018-2019 років і розроблені відповідні графіки з накопичення вугілля в обсязі 2,6 мільйона тонн, з яких 1 мільйон тонн - антрацитовий група і 1,6 мільйона - газова група, накопичення 130 тисяч тонн мазуту і графік закачування 17 мільярдів кубометрів газу в підземні сховища", - сказав Корзун.

Як повідомляв УНІАН, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися на 45,21%, або на 3,361 мільярда кубометрів - до 10,796 мільярда кубометрів.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.