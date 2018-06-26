Енергоатом взяв участь в експертних транскордонних консультаціях з Німеччиною

20 червня 2018 року в представництві Нижньої Саксонії в м. Берліні (Федеративна Республіка Німеччина) представники НАЕК «Енергоатом» спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України, а також представниками Міністерства з охорони довкілля, енергії, будівництва та клімату Нижньої Саксонії (Федеративна Республіка Німеччина) та Компанії GRS провели експертну нараду в рамках транскордонних консультацій відповідно до процедур Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції Еспо).

Процес транскордонних консультацій було розпочато в 2017 році, коли Компанією до Мінприроди, як компетентного органу із впровадження Конвенції Еспо в України, було направлено нетехнічні резюме матеріалів ОВНС ЗАЕС та ЮУАЕС, розділи «Транскордонний вплив» матеріалів ОВНС, а також повідомлення про плановану діяльність відповідно до статті 3 Конвенції Еспо.

З потенційно зачеплених сторін, що були повідомлені про початок процедури в 2017 році (Австрія, Румунія, Словацька Республіка, Республіка Молдова, Польща, Угорщина, Республіка Білорусь, Федеративна Республіка Німеччина) в транскордонних консультаціях, що проводились Мінприроди спільно з НАЕК «Енергоатом» в м. Києві 24 листопада 2017 року прийняли участь три держави ‒ Румунія, Польща та Республіка Молдова.

На початку 2018 року з метою завершення транскордонної процедури Мінприроди було розпочато перемовини про проведення консультацій з державами, що не змогли прийняти участь у заході в 2017 році, а саме Республікою Білорусь, Австрійською Республікою та Федеративною Республікою Німеччина. Зазначені сторони висловили бажання про проведення консультацій на території своїх держав.

В ході зустрічі, що відбулась в м. Берліні представники Компанії ознайомили німецьких колег із загальною інформацією стосовно ініційованої процедури, а також з основними висновками оцінки впливу на довкілля експлуатації ЗАЕС та ЮУАЕС. Питання, що були підготовлені німецькою стороною на основі експертних коментарів та коментарів німецької громадськості стосувались специфіки процедури проведення оцінки впливу на довкілля в Україні, імовірнісному аналізу безпеки АЕС, заходам щодо пом’якшення наслідків аварій й постфукусімських заходів в рамках проведених стрес-тестів, продовження термінів експлуатації енергоблоків або їх довготривалої експлуатації, стану корпусів реакторів та обладнання АЕС та ін. Окрему увагу німецькі експерти приділили питанням щодо одночасного використання палива виробництва компаній Вестінгауз та ТВЕЛ, а також проведення заходів в рамках Комплексної (зведеної) програми з підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та як результати її виконання впливають на прийняття рішень регулюючим органом України про продовження термінів дії ліцензії на експлуатацію ядерних установок.

Слід відзначити високий рівень професійної підготовки та технічної кваліфікації представників Запорізької та Южно-Української АЕС, що приймали участь в експертних консультаціях, справили позитивне враження на експертів приймаючої сторони.

Підсумовуючи зустріч Компанія, за традицією, запропонувала німецьким представникам відвідати будь-яку АЕС України, щоб на власні очі переконатись у високому рівні їх безпеки.

Нагадаємо, що звітна інформація щодо оцінки впливу на навколишнє середовище Запорізької АЕС та Южно-Української АЕС розміщена на їх офіційних веб-сайтах для доступу громадськості російською та англійською мовами: ВП ЗАЕС Документ 1, Документ 2. ВП ЮУАЕС Документ 1, Документ 2. А також на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України за посиланням.