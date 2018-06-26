Гройсман сподівається, що Данія допоможе не допустити будівництва «Північного потоку-2»

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, країни активізують економічне співробітництво.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова уряду Данії Ларс Люкке Расмуссен обговорили питання недопущення будівництва Росією газопроводу «Північний потік-2».

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Про це Гройсман повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Обговорили українські реформи і загальні позиції щодо протидії російській агресії, а також недопущення будівництва «Північного потоку-2», - повідомив Гройсман.

За словами прем'єра, український експорт в Данію минулого року перевищив 263 млн дол., однак рівень економічного співробітництва між країнами все ж не відповідає потенціалу.

«Тому будемо активізувати відносини», - зазначив Гройсман.

Пізніше глави урядів провели спільну прес-конференцію, на якій Расмуссен зазначив, що питання будівництва «Північного потоку-2» має бути винесене на загальноєвропейський рівень, проте Данія має законодавчі інструменти для справедливої оцінки проекту.

«Цей проект має геополітичні наслідки, і одна Данія не може цю проблему вирішити. Я провів законодавчі ініціативи в парламенті, які дозволять нам доповнити оцінку нашої міжнародної політики. Це дасть змогу нам у правовому полі накласти вето або затримати реалізацію цього проекту. Ми не вирішили, коли потрібно прийняти остаточне рішення, насправді це дуже складно передбачити», - підкреслив глава уряду Данії.

У свою чергу, Гройсман назвав російський проект газопроводу черговим видом гібридної зброї.

«Це не просто газопровід. Це новий вид гібридного зброї, яке поставить у залежність всі європейські країни в разі введення в експлуатацію, який поставить у залежність всі країни-споживачі російського газу. Україна пропонує захист і надійні поставки незалежно від Російської Федерації європейським споживачам», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Гройсман обговорив загальні позиції щодо проекту «Північний потік-2» з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

27 червня в Копенгагені (Данія) відбудеться міжнародна конференція з питань реформ в Україні за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та урядової делегації.

Річний товарообіг між Україною і Данією становить 540 млн дол. В Україні працюють понад 150 датських компаній, їхній інвестиційний інтерес - сільське господарство, ІТ, енергетика і легка промисловість.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планують побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

За оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв зазначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту, які за підсумками 2017 року становили близько 3 млрд дол.