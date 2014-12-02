Компанія Ахметова викупить у держави скандальне африканське вугілля

Найбільший в Україні приватний енергохолдинг ДТЕК, підконтрольний бізнесменові Рінату Ахметову, має намір викупити законтрактовані раніше держкомпанією «Укрінтеренерго» залишки приблизно в 250 тис. тонн вугілля з ПАР, сказав в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«ДТЕК забрав четвертий корабель і заявив про бажання забрати п'ятий і шостий», - сказав Продан.

За словами міністра, «Укрінтеренерго» не може прийняти залишки вугілля через перевірки Генеральної прокуратури.

Також Продан додав, що через непрогнозованість ситуації з поставкою російського вугілля ДТЕК розглядає можливість проведення переговорів про подальші закупівлі вугілля з ПАР.

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Як повідомляв УНІАН, Україна одержала 250 тис. тонн південноафриканського вугілля трьома партіями. Ще 250 тисяч тонн цього палива, що доставляється на трьох судах, країна чекає одержати до кінця поточного року.

Генпрокуратура провела допити керівників Міненерговугілля, "Укрінтеренерго" і "Центренерго" в рамках розслідування закупівель вугілля з ПАР.

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Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, що продовжуються з квітня поточного року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам.

Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії до ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії до Білорусі.