Єврокомісія 9 грудня вирішуватиме долю «Південного потоку»

Європейська комісія на своєму засіданні 9 грудня розгляне подальшу долю газопроводу «Південний потік», відмову від будівництва якого підтвердив його ініціатор - російський газовий монополіст «Газпром».

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-президента Єврокомісії, єврокомісара з питань енергетики Мароша Шевчовича, нарада відбудеться в будь-якому разі, незалежно від рішення «Газпрому».

«Проект «Південний потік» регулярно обговорюється державами-членами і Єврокомісією. Єврокомісія ініціювала ряд зустрічей, які б дали змогу знайти найбільш прийнятне з точки зору законодавства ЄС рішення цього проекту. Наступна зустріч була запланована на 9 грудня 2014 року, і вона відбудеться незалежно від того, що Росія оголосила про зупинку проекту», - цитує Шевчовича прес-служба.

На думку єврокомісара, проект може отримати додаткові елементи або цілі - відповідно до постійно мінливих запитів, енергетичного ландшафту ЄС і політики, спрямованої на забезпечення енергобезпеки регіону.

Читайте такожПутін заявив, що Європа не отримає газ від Росії по «Південному потоку»Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Європейська комісія заявила, що проект "Південний потік" не отримає подальшого розвитку, якщо його правова і нормативна база не буде приведена у відповідність до законодавства Євросоюзу. На думку ЄК, розвиток трубопроводів, які суперечать законодавству Євросоюзу, міг би поставити під загрозу функціонування внутрішнього ринку ЄС та створити ризики для безпечного постачання енергоресурсів. Тоді ж Єврокомісія запропонувала відкласти проект "Південний потік".

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» щодо будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Раніше планувалося, що він пройде через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту і виключення транзитних ризиків. Початок поставок газопроводом було заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - в 2018 році. Проте 1 грудня президент РФ Володимир Путін, а потім і глава «Газпрому» Олексій Міллер заявили, що Росія відмовляється від подальшої реалізації проекту у зв'язку з невизначеністю перспектив його будівництва. При цьому, за оцінками експертів, сума коштів, уже вкладена в реалізацію проекту, становила близько 5 млрд дол.

В Україні не раз наголошували на політичній та економічній недоцільності "Південного потоку", завданням якого було "обійти Україну" і позбавити українську ГТС газового ресурсу.