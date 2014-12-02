ЄБРР схвалив виділення €350 млн на новий саркофаг у Чорнобилі

Європейський банк реконструкції і розвитку, як і планувалося раніше, схвалив виділення кредиту в обсязі 350 млн євро на фінансування будівництва нового конфайнменту на Чорнобильській АЕС, повідомляє банк на корпоративному веб-сайті.

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«Рада директорів ЄБРР схвалила додаткове фінансування проекту будівництва безпечного конфайнмента на майданчику. Рада директорів є основним органом з прийняття рішень, який представляє 66 акціонерів банку, - сказано в повідомленні. - ЄБРР надасть 350 млн євро. І це не рахуючи 165 млн євро коштів, які прийдуть по лінії країн «Великої сімки», а також ще 100 млн євро, які можуть бути залучені від країн-донорів під час спеціальної конференції донорів навесні 2015 року. Якщо необхідну суму залучити не вдасться, ЄБРР покриє відсутню різницю».

За інформацією ЄБРР, загальний обсяг коштів, які будуть скеровані на реалізацію проекту і закриють дефіцит його фінансування складе 615 млн євро.

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У листопаді ЄБРР анонсував можливість виділити близько 350 млн євро кредитних коштів на проект конфайнмента. Причому, як зазначав директор департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінс Новак, 12 грудня у Лондоні має відбутися чергова зустріч Асамблеї донорів Чорнобильського фонду «Укриття», учасники якої планували обговорити виділення додаткових коштів.

У липні поточного року під час планового засідання Асамблеї донорів Чорнобильського фонду «Укриття» було прийняте рішення збільшити до 650 млн євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва огороджувального контуру нового безпечного конфайнмента (торцевих стін) з метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію на безпечний та екологічно стабільний об'єкт.