На кордоні з РФ вже п'ять днів заблоковані 200 вагонів із російським вугіллям
Міністр звернувся за роз'ясненнями до Міністерства енергетики РФ, але поки що жодних пояснень не надійшло
Державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправлення 200 вагонів з вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією, повідомив в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан журналістам у вівторок у Києві.
«Близько двохсот вагонів стоять на кордоні вже протягом п'яти днів», - сказав він.
За словами міністра, на даний час на українські ТЕС надходить вугілля, яке вже перебувало в дорозі від російської сторони.
Міністр також додав, що він звернувся за роз'ясненнями до Міністерства енергетики РФ, але поки що жодних пояснень не надійшло.
Як повідомляв УНІАН, поставки енергетичного вугілля з Росії для потреб теплових електростанцій компаній ДТЕК Ріната Ахметова і держкомпанії «Центренерго» були припинені наприкінці минулого тижня. Проте через кілька днів вони частково відновилися.
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Довідка УНІАН. Україна, що відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій через військову агресію Росії на сході країни, де розташовано 80% шахт, купить у Російської Федерації в 2014 році 3,1 млн. тонн цього виду палива.
Відповідні контракти мають держкомпанія «Центренерго» і найбільша приватна енергокомпанія ДТЕК.