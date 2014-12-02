На кордоні з РФ вже п'ять днів заблоковані 200 вагонів із російським вугіллям

Державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправлення 200 вагонів з вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією, повідомив в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан журналістам у вівторок у Києві.

«Близько двохсот вагонів стоять на кордоні вже протягом п'яти днів», - сказав він.

За словами міністра, на даний час на українські ТЕС надходить вугілля, яке вже перебувало в дорозі від російської сторони.

Міністр також додав, що він звернувся за роз'ясненнями до Міністерства енергетики РФ, але поки що жодних пояснень не надійшло.

Як повідомляв УНІАН, поставки енергетичного вугілля з Росії для потреб теплових електростанцій компаній ДТЕК Ріната Ахметова і держкомпанії «Центренерго» були припинені наприкінці минулого тижня. Проте через кілька днів вони частково відновилися.

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Довідка УНІАН. Україна, що відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій через військову агресію Росії на сході країни, де розташовано 80% шахт, купить у Російської Федерації в 2014 році 3,1 млн. тонн цього виду палива.

Відповідні контракти мають держкомпанія «Центренерго» і найбільша приватна енергокомпанія ДТЕК.