«Енергоатом» отримав дозвіл на введення в експлуатацію комплексу з переробки радіоактивних відходів на Рівненській АЕС

Рішення про видачу окремого дозволу було прийнято, зокрема, на підставі позитивних результатів держекспертизи.

Державна інспекція ядерного регулювання видала Національній атомній енергогенеруючій компанії «Енергоатом» дозвіл на введення в експлуатацію комплексу з переробки радіоактивних відходів на Рівненській АЕС, повідомляє прес-служба регулятора.

Згідно з повідомленням, рішення про видачу окремого дозволу було прийнято на підставі позитивних результатів державної експертизи, документів, що обґрунтовують безпеку впровадження заявленого виду діяльності та інспекційного обстеження, проведеного комісією.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Рівненська АЕС почала «холодні» випробування Комплексу по переробці радіоактивних відходів.

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У квітні 2017 року Кабмін затвердив проекти таких комплексів для інших станцій компанії "Енергоатом" - на Запорізькій та Хмельницькій АЕС. Вартість будівництва комплексу на Запорізькій АЕС становить 662,1 млн грн, а на Хмельницькій – 1,164 млрд грн. Введення в дослідну експлуатацію комплексу на ЗАЕС заплановано на цей рік, а на ХАЕС – на 2021 рік.

Дані комплекси будуть мати установки з вилучення радіоактивних відходів, установки по сортуванню і дезактивації відповідних матеріалів, а також установки для вимірювання активності, пресування, фрагментації і спалювання.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Кузнецовськ. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.