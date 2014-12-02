Продан хоче збільшити поставки російського вугілля і не виключає імпорт електроенергії
Україна, на території якої вже почалися віялові відключення електроенергії, сподівається на збільшення поставок російського вугілля для потреб теплових електростанцій, які відчувають гострий дефіцит цього виду палива через військові дії на Донбасі.
Про це журналістам сказав в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.
«Зараз ми працюємо над тим, щоб збільшити поставки вугілля… наші компанії ведуть переговори з відповідними постачальниками вугілля в Росії, і є спілкування з міністром (енергетики РФ – УНІАН). Сподіваємося, що ситуація в четвер-п‘ятницю буде врегульована», – сказав Продан.
За словами міністра, зараз в енергосистемі України існує дефіцит потужностей через відключення одного енергоблока на Запорізькій АЕС і надзвичайно низьких температур.
«Поки що ми не розглядаємо запуск газо-мазутних блоків внаслідок економії споживання газу в Україні», – додав Продан.
Міністр також не виключив можливості імпорту електроенергії з РФ для тимчасового вирішення проблеми, оскільки вартість російської електроенергії буде нижчою в два рази порівняно з електроенергією, що виробляється на газо-мазутних блоках.
«Дешевше купити електроенергію в Росії, ніж запустити газо-мазутні блоки», - зазначив Продан.
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Як повідомляв УНІАН, державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправлення 200 вагонів з вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією.
На даний час на українські ТЕС надходить вугілля, яке вже перебувало в дорозі від російської сторони.
Довідка УНІАН. Україна, яка відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій через військову агресію Росії на сході країни, де розташовано 80% шахт, купить у Російської Федерації в 2014 році 3,1 млн. тонн цього виду палива.
Відповідні контракти мають держкомпанія «Центренерго» і найбільша приватна енергокомпанія ДТЕК.