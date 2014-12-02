Продан хоче збільшити поставки російського вугілля і не виключає імпорт електроенергії

Про це журналістам сказав в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Зараз ми працюємо над тим, щоб збільшити поставки вугілля… наші компанії ведуть переговори з відповідними постачальниками вугілля в Росії, і є спілкування з міністром (енергетики РФ – УНІАН). Сподіваємося, що ситуація в четвер-п‘ятницю буде врегульована», – сказав Продан.

За словами міністра, зараз в енергосистемі України існує дефіцит потужностей через відключення одного енергоблока на Запорізькій АЕС і надзвичайно низьких температур.

«Поки що ми не розглядаємо запуск газо-мазутних блоків внаслідок економії споживання газу в Україні», – додав Продан.

Міністр також не виключив можливості імпорту електроенергії з РФ для тимчасового вирішення проблеми, оскільки вартість російської електроенергії буде нижчою в два рази порівняно з електроенергією, що виробляється на газо-мазутних блоках.

«Дешевше купити електроенергію в Росії, ніж запустити газо-мазутні блоки», - зазначив Продан.

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Як повідомляв УНІАН, державна енергокомпанія «Центренерго» чекає відправлення 200 вагонів з вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією.

На даний час на українські ТЕС надходить вугілля, яке вже перебувало в дорозі від російської сторони.

Довідка УНІАН. Україна, яка відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій через військову агресію Росії на сході країни, де розташовано 80% шахт, купить у Російської Федерації в 2014 році 3,1 млн. тонн цього виду палива.

Відповідні контракти мають держкомпанія «Центренерго» і найбільша приватна енергокомпанія ДТЕК.