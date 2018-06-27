Польща підписала з американцями 20-річний контракт на постачання зрідженого газу

Угода визначає базові терміни і умови 20-річного контракту на продаж і купівлю 2 мільйонів тонн газу на рік.

Польська енергетична компанія PGNiG і американська Venture Global LNG підписали угоду про щорічні постачання 2 мільйонів тонн зрідженого природного газу (ЗПГ) терміном на 20 років, йдеться в повідомленні Venture Global LNG.

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Підписання пройшло "на полях" Світової газової конференції у Вашингтоні, повідомляє Прайм.

"Угода визначає базові терміни і умови 20-річного контракту на продаж і купівлю 2 мільйонів тонн ЗПГ на рік, що дорівнює приблизно 2,7 мільярда кубометрів газу після регазифікації", — сказано в документі.

Поставки будуть здійснюватися з двох терміналів в штаті Луїзіана Calcasieu Pass LNG і Plaquemines LNG, будівництво яких буде завершено в 2022 і 2023 роках відповідно. Польська сторона отримає право продавати отриманий газ на міжнародних ринках. Отримувати вона його з умовою постачання FOB (на борт судна — ред.).

"Закупівлі зрідженого природного газу в США не тільки дозволять нам ще більше диверсифікувати наш портфель імпорту після 2022 року, але й дозволять вдосконалити нашу торгову практику і забезпечать присутність PGNiG як світового гравця на ринку ЗПГ", — процитовані в повідомленні слова голови польської компанії Петра Возняка.

У травні цього року дочірня компанія Venture Global LNG підписала аналогічний контракт з британською BP.

Venture Global LNG була заснована в 2013 році. Компанія займається виробництвом та експортом ЗПГ. Venture Global також управляє міждержавними і внутрішньодержавними газопроводами і трьома ЗПГ-терміналами.

PGNiG була заснована в 1976 році. Вона займається розвідкою і видобутком, імпортом, зберіганням і продажем природного газу і нафти. PGNiG має частку приблизно в 30 міжнародних компаніях.