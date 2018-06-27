Газові переговори між Україною, ЄС і Росією можуть стартувати в липні

Єврокомісар Шефрович акцентував увагу на пріоритеті Єврокомісії щодо перспективного тристороннього процесу з Росією та Україною.

Тристоронні переговори між Україною, ЄС і Росією з питань газу можуть розпочатись у липні.

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Про це в Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії, єврокомісар із питань Енергетичного співтовариства Марош Шефчович.

«Зустріч із міністром енергетики Новаком (міністр енергетики Росії Олександр Новак - УНІАН) на полях газового конгресу у Вашингтоні. Акцентував увагу на пріоритеті Єврокомісії щодо перспективного тристороннього процесу з Росією та Україною. Оскільки час має суттєве значення, я з нетерпінням очікую на його початок у липні», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, діючий транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Очікується, що умови майбутнього транзиту також обговорюватимуться в ході тристоронніх переговорів.

Наприкінці лютого 2018 року російський газовий монополіст «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також російська компанія повинна поставити в Україну в 2018-2019 роках 10 млрд куб. м газу за цінами, що дорівнюють вартості газу на газових хабах у Німеччині.

«Газпром» не став виконувати свої зобов'язання, що призвело до газової кризи 2-3 березня (тимчасового дефіциту газу в українській ГТС), який вдалось подолати завдяки скороченню споживання та збільшенню імпорту газу з країн ЄС.

12 березня Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що «Газпром» повинен поважати свої зобов'язання щодо постачання газу в Україну.