США вимагають припинити імпорт нафти з Ірану

Нагадаємо, президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з ядерної угоди з Тегераном у травні нинішнього року.

Високопоставлений представник Держдепартаменту заявив журналістам, що Сполучені Штати очікують, що компанії у всьому світі скоротять імпорт сирої нафти з Ірану до нуля до 4 листопада. В іншому випадку, вони опиняться під санкціями США.

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Представник Держдепартаменту сказав, що він проводить зустрічі з європейськими дипломатами, щоб донести повідомлення, що адміністрація Трампа серйозно ставиться до введення нових санкцій щодо торгівлі з Іраном після того, як президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з ядерної угоди з Тегераном у травні нинішнього року, передає «Голос Америки».

Чиновник зазначив, що зараз настав час для всіх компаній припинити купувати іранську нафту. Він додав, що цей крок стосується не тільки Європи, але й Індії, Китаю і Туреччини, де ще не проводилися переговори з офіційними особами, але вони будуть проведені.

Ціни на нафту зросли після оголошення про нові американські санкції. Іран є третім за величиною виробником нафти серед країн ОПЕК, експортуючи близько 2 млн барелів нафти в день.

Великобританія, Франція, Німеччина і Європейський союз в цілому виступали рішуче проти виходу Вашингтона з ядерної угоди з Тегераном. Вони пообіцяли захистити свої компанії від так званих «вторинних санкцій», під які потрапляють європейські бізнес-структури в Ірані.