Світові ціни на нафту зростають: WTI піднялася вище $70 за барель

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,34 відсотка до $76,57 за барель.

Ціни на нафту стримано зростають вранці в середу за рахунок скорочення видобутку в Лівії та Канаді, а також на тлі тиску США на імпортерів іранської сировини.

Читайте такожТрамп знову дорікнув ОПЕК у завищенні цін на нафту

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent піднялися на 0,34 відсотка до $76,57 за барель.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу $70,75 за барель, що на 0,31 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася на рівні 483,0 юаня за барель.

США зажадали, щоб всі країни припинили імпорт нафти з Ірану з листопада, сказав напередодні чиновник Держдепу.

"Навряд чи у США вийде заморозити продаж іранської сировини до цього часу, але ми схильні вважати, що до листопада з ринку підуть близько 700.000 барелів на добу нафти з Ірану, що стане додатковим чинником підтримки котирувань", – йдеться в аналітичній замітці Eurasia Group.

Вашингтон також натякнув, що не планує нікого звільняти від санкцій.

Крім того, на користь ринку зіграло зниження тижневих запасів нафти в США.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси зменшилися на 9,2 мільйона барелів до 421,4 мільйона проти прогнозу зниження на 2,6 мільйона барелів.