«Укртрансгаз» оголосив тендери на закупівлю технологічного газу загальною вартістю 21 мільярд

Всього було оголошено 12 тендерів.

Державна компанія-оператор газотранспортної системи (ГТС) «Укртрансгаз» оголосила 12 тендерів на закупівлю 2,437 млрд куб. м технологічного газу, який необхідний для роботи ГТС, очікуваною вартістю 21,202 млрд грн.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro.

Зокрема, «Укртрансгаз» оголосив десять тендерів на поставку 216,9 млн куб. м газу очікуваною вартістю 1,887 млрд грн кожен і два тендери на постачання 134 млн куб. м за 1,166 млрд грн кожен.

Повідомляється, що кінцевий термін подачі заявок від постачальників – 23-24 липня, а самі торги відбудуться 28-29 серпня.

Період поставки газу – з 1 вересня 2018 року по 30 квітня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня 2017 року «Укртрансгаз» вперше провів відкриті торги на постачання природного газу для власних потреб через електронну систему Prozorro загальною вартістю 9,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».