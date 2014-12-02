Роль української ГТС зростає через відмову Росії від «Південного потоку» - Продан

Роль української газотранспортної системи, через яку надходить близько половини газу з Сибіру до ЄС, зростає через відмову Росії від будівництва газопроводу «Південний потік» в обхід України, повідомив журналістів в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Зрозуміло, якщо не буде «Південного потоку», збільшується роль нашої газотранспортної системи», - сказав він.

За словами міністра, Україна на сьогодні може забезпечити стабільність поставок російського газу до Європи, що робить абсолютно необгрунтованим будівництво обхідних газопроводів.

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Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щороку. Раніше планувалося, що він пройде через Чорне море до країн Південної й Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту і виключення транзитних ризиків. Початок поставок газу був запланований на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році.

Проте 1 грудня президент РФ Володимир Путін, а потім і глава «Газпрому» Олексій Міллер заявили, що Росія відмовляється від подальшої реалізації проекту у зв'язку з невизначеністю перспектив його будівництва. При цьому, за оцінками експертів, сума коштів, вже вкладених у реалізацію проекту, становила близько 5 млрд дол. В Україні не раз підкреслювали політичну і економічну недоцільність "Південного потоку", завданням якого було "обійти Україну" і позбавити українську ГТС газового ресурсу.