Роль української ГТС зростає через відмову Росії від «Південного потоку» - Продан

16:34, 02 грудня 2014
Енергетика
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Україна на сьогоднішній день може забезпечити стабільність постачань російського газу до Європи, що робить абсолютно необґрунтованим будівництво обхідних газопроводів

Фото УНИАН

Роль української газотранспортної системи, через яку надходить близько половини газу з Сибіру до ЄС, зростає через відмову Росії від будівництва газопроводу «Південний потік» в обхід України, повідомив журналістів в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Зрозуміло, якщо не буде «Південного потоку», збільшується роль нашої газотранспортної системи», - сказав він.

За словами міністра, Україна на сьогодні може забезпечити стабільність поставок російського газу до Європи, що робить абсолютно необгрунтованим будівництво обхідних газопроводів.

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Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щороку. Раніше планувалося, що він пройде через Чорне море до країн Південної й Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту і виключення транзитних ризиків. Початок поставок газу був запланований на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році.

Проте 1 грудня президент РФ Володимир Путін, а потім і глава «Газпрому» Олексій Міллер заявили, що Росія відмовляється від подальшої реалізації проекту у зв'язку з невизначеністю перспектив його будівництва. При цьому, за оцінками експертів, сума коштів, вже вкладених у реалізацію проекту, становила близько 5 млрд дол. В Україні не раз підкреслювали політичну і економічну недоцільність "Південного потоку", завданням якого було "обійти Україну" і позбавити українську ГТС газового ресурсу.

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