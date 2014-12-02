Росія вже витратила на непотрібний «Південний потік» не менше $5 мільярдів

Росія витратила на будівництво газопроводу «Південний потік», від якого напередодні відмовився президент РФ Володимир Путін, не менше 5 млрд дол.

Про це УНІАН повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутихін.

«Офіційно вони кажуть, що менше 5 млрд дол. уже витрачено на будівництво російської ділянки проекту «Південний потік», але це явно занижена цифра. Тому що деякі витрати, вони в паперах «Газпрому» замасковані, тому я думаю, що вклали вже дуже і дуже багато», - сказав Крутихін.

За його словами, загальна вартість російського ділянки, так званого «Південного коридору», оцінюється в суму, починаючи з 27 млрд дол.».

Водночас, він вважає, що «Південний коридор» можна використовувати для будівництва газопроводу до Туреччини, але сенсу в цьому немає.

«Тому що газ, який планується по ньому доставляти до Туреччини, в обсязі 63 млрд куб. м, ну добре, Туреччина обіцяє 14 взяти, а решту приблизно 50 вони куди будуть продавати? Доставлять, як вони кажуть, на кордон із Грецією, а там куди далі, знову в Болгарію, знову в Грецію? - наголосив експерт. - Тобто, знову до Болгарії увійде той самий газ, і та ж сама Болгарія буде регулювати його у відповідності з Третім пакетом. Тобто це просто додавання однієї нової ланки, і дуже вередливої ланки, до транзитного ланцюжка».

Читайте такожЄврокомісія 9 грудня вирішуватиме долю «Південного потоку» Експерт упевнений, що одна з головних ідей реалізації проекту «Південний потік» полягала в тому, щоб дати можливість підрядчикам заробити на цьому, оскільки економічного сенсу цей проект не мав.

Крутихін також наголосив, що від початку «Південний потік» - це чисто політичний проект для того, щоб покарати Україну.

«Думали, що дотискаючи Україну, нібито чинячи на неї тиск, європейці подивляться і вирішать, що через Україну ненадійно постачати газ і давайте будемо по «Південному потоку» отримувати. Але начебто так не виходить», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - інфраструктурний проект російської компанії «Газпром» щодо будівництва газопроводу в обхід України потужністю 63 млрд куб. м газу щорічно. Раніше планувалося, що він пройде через Чорне море до країн Південної і Центральної Європи з метою диверсифікації маршрутів експорту та виключення транзитних ризиків.

Початок поставок газу було заплановано на кінець 2015 року, вихід на повну потужність - у 2018 році. Однак 1 грудня президент РФ Володимир Путін, а потім і голова «Газпрому» Олексій Міллер заявили, що Росія відмовляється від подальшої реалізації проекту в зв'язку з невизначеністю перспектив його будівництва.

В Україні не раз підкреслювали політичну та економічну недоцільність "Південного потоку", завданням якого було "обійти Україну" і позбавити українську ГТС газового ресурсу.