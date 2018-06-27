Єврокомісія надасть допомогу Україні та Молдові із завданням по інтеграції до ENTSO-E — Шевчович

Віце-президент Єврокомісії вітає угоду про умови приєднання ОЕС України до ENTSO-E.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович привітав угоду про умови майбутнього приєднання української енергетичної системи до ENTSO-E, яке в минулому році було підписано між оператором ОЕС України ДП «НЕК «Укренерго» та ENTSO-E.

Про це він заявив не представницькій конференції «Реформа сектору електроенергії в Україні — енергетичний перехід та інтеграція з європейським енергоринком», що відбулась в Брюсселі.

«Це довготривала робота, основа для якої лежить як на функціонуючому ринку електроенергії, так і в правильній, надійній інфраструктурі. Комісія покликана допомогти Україні та Молдові у вирішенні цього завдання, і ми зробимо це відповідно на ґрунті реалістичного планування та визначення питань, які необхідно вирішити», — сказав він.

Шевчович зазначив, що новий Закон України «Про ринок електричної енергії» є хорошим ґрунтом для запровадження лібералізації ринку на основі третього енергетичного пакету ЄС. «Це ключовий та схвальний розвиток», — відзначив він.

Марош Шевчович підкреслив, що ЄС допомагає Україні в питаннях, що пов’язані із створенням всіх вторинних правил для ефективної реалізації згаданого Закону. «Особливо через групу підтримки України, Делегацію ЄС та низку міжнародних донорів. Секретаріат Енергетичного співтовариства надає основну частину технічних консультацій для досягнення результатів. Дійсно, ми визнаємо, що створити всі ці правила з нуля — непросто», — сказав він.

За словами Шевчовича, основне завдання полягає в тому, щоб відокремити виробництво від передачі та розподілення електроенергії. Цінова конкуренція на ринку електроенергії є обов’язковою, якщо реформа повинна забезпечити результати для споживачів. «І ключовим завданням в цьому відношенні є завершення реформи корпоративного управління «Укренерго». Він («Укренерго») має бути оснащений, включно з необхідними активами, щоб правильно виконувати свою функцію оператора системи передачі», — зазначив Шевчович.

Також Віце-президент Єврокомісії відзначив, що для синхронізації української енергосистеми з енергосистемою ЄС пріоритетом України мають стати інвестиції в інфраструктуру. Оскільки це вирішальне завдання для стабільності мережі та зниження ризику відключення від електропостачання, а також актуально з точки зору кібербезпеки.

І, нарешті, Україні необхідно мати міцну та стійку основу для виробництва відновлюваної енергії. «Це вимагає як функціонуючого конкурентного ринку, так і надійної інфраструктури, яка дозволяє інтегрувати відновлювані потужності в мережу», — сказав Шевчович.