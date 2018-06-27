Виплата "Газпромом" $2,5 мільярда боргу важлива для економічної стабільності України - прем'єр

За словами прем'єра, Україна продовжує переговори з МВФ щодо впровадження ринкового механізму ціноутворення на газ для населення.

Виплата російським газовим монополістом "Газпромом" 2,5 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу на користь "Нафтогазу" важлива для економічної стабільності України.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції у Копенгагені (Данія).

"Що стосується виходу на ринкові механізми (ціноутворення на газ для населення - УНІАН) - ми сьогодні в дискусії з Міжнародним валютним фондом. Але для України дуже важливе має значення, коли Російська Федерація виконає рішення Стокгольмського арбітражу і поверне нам 2,5 мільярда доларів. Ці дві речі (звільнення Росією українських політичних в'язнів і виконання рішення Стокгольмського арбітражу - УНІАН) мають дуже важливе значення: перша - для нашої демократії, друга - для економічної стабільності", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2018 року російський монополіст "Газпром" програв судову тяжбу з "Нафтогазом" в Стокгольмському арбітражі з транзитним контрактом, за рішенням якого російська компанія повинна виплатити українській стороні 4,6 мільярда доларів.

При цьому з урахуванням рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 мільярда доларів на користь "Нафтогазу".

На тлі програшу "Газпром" заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку. У 20-х числах березня "Газпром" офіційно повідомив "Нафтогаз україни" про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Наприкінці травня "Нафтогаз України" почав процес примусового стягнення з "Газпрому" боргу в 2,6 мільярда доларів в закордонних судах. Процеси по стягненню вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед цікавлять українську сторону активів - акції компаній-операторів газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

В середині червня "Газпром" заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці про контракт на транзит газу.

У свою чергу в "Нафтогазі" повідомили, що рішення було прийнято судом без виклику "Нафтогазу" і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені "Нафтогазом", якщо б суд повідомив його про наявність такого клопотання "Газпрому" і розгляд судом цього питання.

У "Нафтогазі" зазначили, що рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає "Газпрому" можливості вимагати у "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, вже зарахованих рішенням арбітражу в якості компенсації.

18 червня "Нафтогаз" направив подання до апеляційного суду округу Свеа в Швеції з метою розблокувати процедуру примусового стягнення боргу в 2,6 мільярда доларів з російської компанії в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.