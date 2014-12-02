Світло почали відключати по всій Україні. Міненерго обіцяє вирішити питання до п’ятниці

Відключення електроенергії уже почалися по всій Україні.

Так, ДП «НЕК «Укренерго» 2 грудня 2014 року о 7:39 застосувало графіки аварійних відключень в обсязі 2800 МВт – на величину дисбалансу потужності в ОЕС України.

Про це повідомив журналістам на брифінгу в.о. міністра енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

Читайте такожПродан хоче збільшити поставки російського вугілля і не виключає імпорт електроенергіїЗа його словами, Дисбаланс утворився внаслідок аварійного ремонту енергоблока № 3 на Запорізькій АЕС, а також недостатніх запасів вугілля на складах теплоелектростанцій.

Міністр також наголосив, що ситуація ускладнилася у зв’язку зі значним зниженням в Україні температури повітря.

При цьому Продан зазначив, що ситуація перебуває під контролем, енергоблок Запорізької АЕС буде у ремонті до 5 грудня, і, відповідно, до п’ятниці ситуацію з енергопостачанням буде врегульовано.

У свою чергу, читачі "Української правди" повідомляють, що світло на кілька годин ввечері та вранці відключали по всій Україні: у Києві та невеликих містах довкола нього, Львові, Хмельницькому, Одесі, Сумах, Черкасах, Чернігові, Полтаві, Вінниці та інших містах.

Електрику вимикають на 2-3 години вранці та ввечері за різними графіками у різних регіонах.

Для уникнення незручностей, людям радять обережно користуватись ліфтами та вимикати електроприлади.