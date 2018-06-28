Газопровід «Північний потік-2» можуть почати будувати влітку і без дозволу Данії

За словами фіндиректора Nord Stream 2 AG, можлива зміна маршруту не дуже позначиться на вартості і термінах будівництва.

Будівництво газопроводу «Північний потік-2» може початися влітку цього року навіть без дозволу Данії, на яку припадає 10% передбачуваного маршруту.

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Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на слова фінансового директора компанії Nord Stream 2 AG Пола Коркорана.

«Ми плануємо почати влітку. Ми почали підготовчі роботи на береговій частині і на дні, мобілізовано трубоукладальні судна, тому вони можуть почати укладання труб в наступні тижні... Якщо уряд Данії не схвалить прокладку газопроводу у своїх територіальних водах, нам доведеться змінити маршрут, і найбільш ймовірний варіант - прокладка в міжнародних водах на північ від Данії», - сказав він.

За словами Коркорана, зміна маршруту не сильно позначиться на вартості і термінах реалізації проекту.

«Це 10% маршруту. Ми можемо прокласти їх після того, як отримаємо дозвіл. У нас є гнучкість у виборі, - коли і де будувати, завдяки наявності п'яти суден. Ми можемо змінити схему будівництва в очікуванні дозволу від Данії, а потім закінчити цю секцію. Це може зайняти близько місяця, трубоукладальники укладають 3-3,5 км за день. Тому це не основна затримка і витрати для проекту», - зазначив представник Nord Stream 2 AG.

Також Коркоран заявив, що акції оператора проекту поки що не заарештовані на вимогу «Нафтогазу України» в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу, однак юридичний процес триває.

Як повідомляв УНІАН, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується спорудити поряд з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2» і заявляє, що він жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу «Північний потік-2») отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини і Фінляндії.

17 травня керівник групи підтримки України Генерального директорату у справах сусідства і переговорів з питань розширення ЄС Петер Вагнер сказав у Києві, що Єврокомісія намагається забезпечити збереження довгострокових інтересів України щодо транзиту газу в разі будівництва Росією газопроводу «Північний потік-2».

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав «Північний потік-2» новим видом гібридної зброї, покликаної поставити Європу в залежність від Росії, і зазначив, що Україна пропонує європейським споживачам надійний маршрут поставок енергоресурсів.

Раніше прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що країна має у своєму розпорядженні необхідні законодавчі інструментами для заборони будівництва, однак вважає, що питання будівництва «Північного потоку-2» має розглядатися на європейському рівні.