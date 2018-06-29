"Нафтогаз" vs "Газпром": українська компанія розповіла, що відбувається в шведському суді

У "Нафтогазі" підкреслили, що суд Свеа вирішив переглянути своє попереднє рішення про призупинення виконавчих дій за рішенням Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом між "Нафтогазом" і "Газпромом".

НАК "Нафтогаз України" планує подати до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) додаткове звернення щодо призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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Про це йдеться в повідомленні компанії на її сторінці в Facebook у відповідь на заяву російського монополіста про те, що суд Швеції залишив у силі свій наказ про призупинення виконання рішення арбітражу.

У "Нафтогазі" підкреслили, що суд Свеа вирішив переглянути своє попереднє рішення про призупинення виконавчих дій за рішенням Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом між "Нафтогазом" і "Газпромом".

"Заява "Газпрому" про те, що суд залишив своє попереднє рішення без змін, не відповідає дійсності. Рішення означає, що, вивчивши аргументи, надані "Нафтогазом", суд відхилив безпідставне твердження "Газпрому" про те, що значні частини обґрунтування транзитного рішення були написані адміністративним секретарем", - повідомляє компанія.

Однак, як зазначає прес-служба, суд залишив у силі тимчасове призупинення виконавчих дій за грошовими вимогами "Нафтогазу" з інших причин.

"Сьогодні компанія не мала можливості надати свої контраргументи щодо цих причин. "Нафтогаз" планує подати в суд додаткове звернення з викладенням фактів і сподівається на перегляд останнього рішення", - повідомили в НАК.

"Поточне рішення не є обов'язковим до виконання судами інших юрисдикцій. Відповідно, "Нафтогаз" продовжить свої дії щодо стягнення заборгованості "Газпрому" в інших юрисдикціях", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня «Газпром» заявив, що суд Швеції призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу в спорі про контракт на транзит газу через територію України, згідно з яким російський газовий гігант винен Україні 2,56 млрд дол.

У свою чергу в «Нафтогазі» повідомили, що рішення було прийнято судом без виклику «Нафтогазу» і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені «Нафтогазом», якщо б суд повідомив його про наявність такого клопотання «Газпрому» і розгляд судом цього питання. Також в «Нафтогазі» зазначили, що рішення суду не призводить до скасування рішень арбітражу і не дає «Газпрому» можливості вимагати у «Нафтогазу» повернення 2,1 млрд дол., вже зарахованих рішенням арбітражу в якості компенсації.

18 червня «Нафтогаз» направив подання до апеляційного суду округу Свеа в Швеції з метою розблокувати процедуру примусового стягнення боргу в 2,6 млрд дол. з російської компанії в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Раніше російський монополіст «Газпром» програв судову тяжбу з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 млрд куб. м газу в рік в 2018-2019 роках за цінами, які відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня).

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.

Кожен день (починаючи з 28 лютого – дати прийняття рішення в арбітражі) прострочення платежу на користь «Нафтогазу» призводить до нарахування пені «Газпрому» в розмірі 0,5 млн дол. Наприкінці травня «Нафтогаз України» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в 2,6 млрд дол. в закордонних судах. Процеси зі стягнення вже почалися в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, які цікавлять українську сторону, вже опинилися акції компаній-операторів газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2».