Країни Балтії зменшать залежність від російської електроенергії

Це стане можливим завдяки угоді, підписаній прем'єр-міністрами Польщі, Латвії, Естонії, президентом Литви та головою Європейської комісії.

Балтійські країни будуть включені в європейську електроенергетичну систему.

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Це стане можливим завдяки угоді, підписаній у Брюсселі прем'єр-міністрами Польщі, Латвії, Естонії, президентом Литви та головою Європейської комісії, передає «Польське радіо».

Синхронізація електроенергетичних мереж балтійських країн і континентальної системи буде здійснюватися за посередництвом Польщі.

«Ми забезпечуємо енергетичну безпеку», - підкреслив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, додавши, що завдяки підписаній угоді буде подолано бар'єр у відділенні балтійських країн від російської системи.

«Ми робимо дуже серйозний крок у правильному напрямку. Польща зміцнює електроенергетичну безпека балтійських країн. Таким чином ми демонструємо солідарність з цим регіоном і послідовно реалізуємо нашу стратегію щодо зміцнення електроенергетичної безпеки Польщі», - зазначив Моравецький.

Підписана угода дозволить Литві, Латвії та Естонії обмежити залежність від поставок електроенергії з Росії. Балтійські країни, як і раніше, пов'язані електричним кільцем Білорусі, Росії, Естонії, Латвії і Литви («БРЕЛЛ»).

Передбачається, що інтеграція електроенергетичної системи балтійських країн відбудеться до 2025 року і буде профінансована в рамках програми ЄС «Об'єднуючи Європу».