Ціни на нафту піднялися після різкого падіння напередодні

Ціни на нафту зростають, у той час як нестійкий ринок намагається знайти нижню межу.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,35 до $70,89 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,50 до $67,38. У вівторок обидва еталони подешевшали більш ніж на $2, повідомляє Рейтер.

Після того, як ОПЕК минулого тижня нічого не зробила для підтримки цін, ринок характеризується різкими підйомами і падіннями котирувань, що знизилися в понеділок до п'ятирічного мінімуму.

"Нестабільність ринку пояснюється тим, що інвестори намагаються передбачити подальші події", - сказав директор з інвестицій Ayers Alliance Securities Джонатан Беррет. На його думку, ціни близькі до нижньої межі, тому що Росія може прийняти якісь заходи для їх стабілізації.

Технічні аналітики вважають, що падіння цін продовжиться і ціна на американський еталон може впасти до $50 за барель.

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ОПЕК у листопаді знизила видобуток на 340.000 барелів на добу, оскільки Лівії не вдається відновити виробництво. Однак найбільший в ОПЕК експортер Саудівська Аравія подумає про скорочення видобутку, тільки якщо те ж саме зроблять інші країни, включаючи Росію, сказав колишній глава саудівської розвідки.

Запаси нафти в США знизилися на 6,5 мільйона барелів минулого тижня, за даними Американського інституту нафти, за прогнозу зростання на 1,3 мільйона барелів.

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