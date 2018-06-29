Нафта в світі незначно дешевшає

Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,01 відсотка до $77,84 за барель.

Ціни на північноамериканський маркер WTI незначно знижуються зранку в п'ятницю, а котирування Brent малорухливі.

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Ф'ючерси на північноморську суміш Brent опустилися на 0,01 відсотка до $77,84 за барель.

Ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися поблизу $73,29 за барель, що на 0,22 відсотка нижче попереднього закриття, повідомляє Рейтер.

Ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася на рівні 494,7 юаня за барель.

Увагу трейдерів знову захопили торгові суперечки США та Китаю, що загрожують перерости в глобальну торговельну війну. Експерти в галузі побоюються, що введення ввізних мит, у тому числі на нафту зі США, вдарять по глобальній торгівлі та в кінцевому підсумку загальмують зростання світової економіки.